الرئيس السيسي يستجيب لطالبة من ذوي الهمم ويدعوها لحضور المؤتمر الاقتصادي

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب الطالبة فاطمة الزهراء منصور، من ذوي القدرات الخاصة، ووجه لها الدعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة غدا للقائه.

ونشرت الصفحة الرسمية لحياة كريمة منشورا خاصا بالطالبة «فاطمة» التي رسمت صورة للرئيس احتفالًا بمرور ثلاث سنوات على تدشين حياة كريمة، معبرةً عن شكرها للرئيس لاهتمامه بذوي الهمم واهتمامه بتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك خلال لقائها بشباب ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة خلال الندوات التوعوية التي عقدتها المؤسسة بجامعة سوهاج.

وشاركت فاطمة في الحوار الطلابي الذي دار في ندوة حياة كريمة، فهي طالبة بالفرقة الأولى قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة سوهاج، وهي بطلة من ذوي الهمم هوايتها المفضلة الرسم.