توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوي الهمم بجامعة سوهاج

أجرت جامعة سوهاج الكشف الطبي للطلاب الجدد من ذوي الهمم الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية، للالتحاق بالكليات المختلفة للعام الجامعي الجديد، وذلك لمن لم يتم توقيع الكشف الطبي عليه في المرحلة الأولى، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمبنى «ج» بالمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم.

لجنة لتوقيع الكشف الطبي

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، خلال بيان، إن الجامعة خصصت لجنة طبية متكاملة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسخير كافة الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم.

تقديم الدعم الكامل للطلاب

وأكد الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيرة بالجامعة، أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير حياة كريمة عادلة لهم ومتكافئة مع أقرانهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأوضح الدكتور طارق زكي موسى، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أن اللجنة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين من ذوي الإعاقات المختلفة من الصم وذوي الإعاقات البصرية والسمعية والذهنية والفكرية، حيث ضمت اللجنة العديد من التخصصات الطبية من أقسام كلية الطب بالمستشفى الجامعي، ومنها الأمراض العصبية والطب النفسي والرمد والجراحة العامة والعظام والأنف والأذن والحنجرة.