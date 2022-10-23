نقل طالبة للمستشفى بعد تعرضها للإغماء في مدرستها بالفيوم

أصيبت طالبة في المدرسة الثانوية التجارية بنات بحي الجون بالفيوم بحالة إغماء مفاجئة خلال اليوم الدراسي، حيث تفاجأت زميلاتها بترنحها يميناً ويساراً حتى سقطت أرضاً مغشياً عليها، وفقدت وعيها تماماً.

وهرعت المدرسات والطالبات إلى الطالبة في محاولة لإفاقتها، إلا أنّها كانت في حالة إعياء شديدة، وتم الاتصال بالإسعاف ونقلها للمستشفى.

بلاغ بإغماء طالبة داخل مدرسة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد سامح عزب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بتعرض طالبة داخل المدرسة الثانوية التجارية «بنات» بمنطقة الجون، بحالة إغماء مفاجئ، واحتياجها للنقل إلى مستشفى.

الشرطة تنتقل للمدرسة

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم تحت إشراف المقدم حسين فؤاد، رئيس المباحث، إلى المدرسة، وتبين إصابة الطالبة بحالة إغماء وإعياء واحتياجها إلى النقل للمستشفى.

نقل الطالبة للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى المدرسة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالها إلى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة سبب الإغماء، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.