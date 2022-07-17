وفاة مراقب وإصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجان الثانوية العامة اليوم

أدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي الجيولوجيا وعلوم البيئة والتفاضل والتكامل للقسم العلمي.

وفاة مراقب بأزمة قلبية في بورسعيد

وشهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم، وفاة مراقب إثر أزمة قلبية في محافظة بورسعيد، إذ شعر حسين محمد أحمد عبد الستار بأعراض أزمة قلبية داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد ليسقط مغشيا عليه، وتم نقله سريعًا إلى مستشفى بورسعيد العام لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأصدر الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بيانًا نعى فيه المراقب الراحل وهو من محافظة الإسماعيلية، الذي وافته المنية في أثناء أداء عمله بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

إصابة طالبة بإغماءة

وأصيبت الطالبة ياسمين محمد البالغة من العمر 16 عامًا بحالة إغماء اليوم أثناء أدائها لامتحان مادة الجيولوجيا بمدرسة سمهود الثانوية التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، إذ سقطت داخل اللجنة وتم نقلها لمستشفى أبوتشت المركزي لإسعافها.

وفاة مراقب وإجراء جراحة لطالبة

وفي سياق آخر، شهدت محافظة البحيرة الخميس الماضي، وفاة مراقب امتحانات ثانوية عامة داخل لجنة وادي النطرون الثانوية عقب سقوطه مغشيًا عليه داخل اللجنة الامتحانية وتبين إصابته بأزمة قلبية.

كما أصيبت طالبة بإدارة دمنهور التعليمية بأعراض الزائدة الدودية داخل لجنة الامتحانات، وتم نقلها للمستشفى العام لإجراء جراحة عاجلة.