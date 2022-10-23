تكريم أسرة معلم كفر الشيخ المتوفى خلال طابور الصباح

في لفتة إنسانية رائعة، حرصت إدارة مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، على تكريم أسرة المُعلم الراحل إبراهيم عبد الوهاب القحافي، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بالمدرسة، والذي توفي صباح يوم الاثنين 3 أكتوبر الماضي، بشكل مفاجئ، خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء إلقاء كلمة في الإذاعة المدرسية.

رثاء المعلم الراحل

وألقى زملاء المعلم الراحل كلمات مؤثرة أعربوا خلالها عن حزنهم الشديد لفقدانه، وأشادوا بدوره الكبير في انضباط العملية التعليمية، وزراعة الأشجار المثمرة بالمدرسة، فضلاً عن تواصله الدائم والمستمر مع زملائه وطلابه.

ومن جانبها، قالت إيناس عبد القادر، مدير مدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، إنه طبقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكريم المُعلمين المتميزين في النصف الثاني من شهر أكتوبر، قامت أُسرة المدرسة بإهداء درع المُعلم المُتميز لروح المُعلم الراحل إبراهيم عبد الوهاب القحافي، وتسلمت الدرع ابنته تسنيم إبراهيم القحافي، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة.

تقديم درع المعلم المتميز لأسرته

وأكدت «عبد القادر» أن تقديم درع المُعلم المُتميز لروح المُعلم الراحل إبراهيم القحافي هو أقل ما يُمكن تقديمه له، داعية الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقت إشارة صباح يوم الاثنين 3 أكتوبر الماضي، بوفاة مُعلم يدعى إبراهيم عبد الوهاب القحافي، 56 عامًا، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة للبنات، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في طابور الصباح.