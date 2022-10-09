مهندس يوزع شربات بالموز على أهالي «بيلا» احتفالا بمولد النبي: بنفرح الناس

شهدت شوارع مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، توزيع الشربات بالموز على أهالي بيلا احتفالاً بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1444هـ.

توزيع الشربات بالموز

وقال المهندس ربيع الأطير، لـ«الوطن»، إنه حرص على توزيع الشربات بالموز علي أهالي بيلا احتفالاً بذكري المولد النبوى الشريف، لافتاً إلى أنها عادة يحرص عليها الأهالي منذ سنوات لإدخال السرور على قلوب الجميع في مولد سيد الخلق أجمعين.

وأوضح «الأطير»، أن عادة توزيع الشربات بالموز على الأهالي كانت منتشرة في الماضي ولكنها اندثرت بشكل ملفت خلال الفترة الماضية خاصة بعد جائحة فيروس «كورونا»، متابعاً: «كُنا في الماضي بنوزع شربات بالموز وأرز بلبن وتمر بلبن في المولد النبوي ولكن الحاجات دي اختقت وحبيت نعيدها تاني ونرجع ذكريات زمان عشان نفرح أنفُسنا وأولادنا».

إحياء العادة لرسم البهجة

وشرح «الأطير»، كيفية إعداد أكواب الشربات بالموز، مضيفاً: «بنقوم بتجهيز الشربات ووضعه في أكواب بلاستيكية، كمان بنقوم بتقطيع فاكهة الموز على شكل حلقات مستديرة داخل الأكواب، وبنوزعها على المارة، وإن شاء الله مستمرين في العادة دي خلال السنوات المقبلة عشان نرسم البهجة علي وجوه الناس زي زمان».

فيما استقبل الأهالى فى كفر الشيخ الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بالزغاريد وتلاوة القرآن الكريم والأناشيد والمدائح النبوية والابتهالات الدينية وسط فرحة كبيرة من الكبار والأطفال.