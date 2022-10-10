فتح باب التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي بعدة مناطق في بيلا اليوم

أعلنت شركة «ترانس غاز» للغاز الطبيعي بكفر الشيخ، فتح باب التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي لقطاع 1 بمدينة بيلا اليوم.

مناطق يشملها التعاقد

وذكرت الشركة في بيان لها، أن الشوارع التي يتضمنها القطاع هي «شارع النيل، وشارع السنترال، وشارع مستشفي المسنين، وشارع المركز القديم، وشارع مدرسة حسن مصطفي الإبتدائية، ومساكن مدرسة الشهيد فرحات، ومساكن المركز القديم»، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر الجاري.

مناطق وقف التعاقد بنظام المشروع

وأشارت لشركة إلى وقف التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي في قطاعي 2 و4 بمدينة بيلا بنظام «المشروع» اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، وبدء التعاقد بنظام خدمة العملاء، وذلك بناءً على تعليمات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن وقف التعاقد بنظام المشروع يشمل قطاع 2 بمدينة بيلا والمحدد بشوارع «حي أبو رخا، وشارع 23 يوليو، وشارع البوسطة القديمة، وشارع الأهرام، وشارع الجزائر، وشارع سوريا، وشارع لبنان، وشارع أبو غالي»، وقطاع 4 بالمدينة والمحدد بشوارع «شارع عين شمس، وشارع الصياد، وشارع فاطمة صالح، وشارع مسجد النور، وشارع السويس، وشارع الجمهورية».

وذكرت الشركة أن التعاقد بنظام المشروع للقطاعين المذكورين يجب أن تكون الوحدة السكنية محل التعاقد كاملة التشطيب، وتحتوي على أجهزة صالحة للتوصيل ومطابقة لمواصفات الغاز الطبيعي.