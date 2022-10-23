خبير: المؤتمر الاقتصادي يسعى لوضع حلول جذرية لتفادي تأثير الأزمة العالمية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن المؤتمر الاقتصادي له أهمية كبيرة؛ لأنه يبحث عن حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة، لأننا طوال عدة عقود كان معظم اهتمامنا بالمسكنات فقط التي لا تعالج المشكلات، ما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية.

الدولة تسعى لوضع حلول جذرية

وأضاف "بدرالدين" خلال تصريحات لـ"الوطن"، إن الدولة تسعى جاهدة لايجاد الحلول الجذرية طويلة الأمد وليس مجرد مسكنات، وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه دول العالم أجمع وليس مصر فقط في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت نتائجها السلبية على الاقتصاد المصري، والتحدي الذي نواجهه هنا هو أن الآثار السلبية التي أثرت علينا حدثت خلال فترة قصيرة.

وأوضح أنه حتى تواجه مصر التحديات المختلفة، يجب عليها وضع حلول جذرية وسياسات طويلة الأمد بحيث أن نبتعد كل البعد عن فكرة المسكنات أو الحلول المؤقتة، وهذا ما نأمل أن نخرج به من المؤتمر الاقتصادي من خلال الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين، ونتوقع أن يتم تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي في شكل حلول جذرية طويلة الأمد.

المؤتمرالاقتصادي جاء في توقيت مهم

وفي السياق نفسه، قال النائب طلعت عبد القوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ"الوطن"، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، جاء في توقيت مهم ودقيق، نظرًا لوجود أزمة اقتصادية عالمية، فهناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر.

وأضاف أن هدف المؤتمر الاقتصادي هو الخروج بحلول جذرية والابتعاد عن المسكنات حتى نتفادى نتفاقم الأزمات الاقتصادية خلال الاعوام المقبلة، بالإضافة إلى الخروج بسياسات واضحة وخارطة طريق تسير عليها مصر في تنظيم وضعها الاقتصادي وإيجاد حلول جذرية لكل المشاكل والتحديات التي نواجهها.