الرئيس السيسي: نتائج المؤتمر الاقتصادي دعائم لمسار الإصلاح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ نتائج ومخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل دعائم وركائز مسار الإصلاح، مشيرا إلى أنّ الجهاز الإداري للدولة هو من سيقوم بهذا الإصلاح.

وأضاف «السيسي»، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، أنّه طالب وزير الخارجية منذ 6 سنوات، بتخفيض العدد وتقليل المرتبات، بسبب التكلفة الكبيرة، على الرغم من أن وقتها لم تكن هناك أزمة، لكننا كنا نتحدث عن هيكلة وحوكمة وإعادة تنظيم، فعمل على خفض المرتبات 30% وكذا العاملين في الخارجية.