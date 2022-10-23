جميلة إسماعيل في ضيافة «الحياة اليوم» على هامش المؤتمر الاقتصادي

تحل السياسية جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، ضيفًا رئيسيا على برنامج برنامج الحياة اليوم، الذي يبث على «قناة الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، على هامش اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

جميلة إسماعيل في الحياة اليوم

وشاركت جميلة إسماعيل في المؤتمر الاقتصادي، المقام في العاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط حضور واسع لقيادات 80 حزب وعدد من السياسيين تابعة لتيارات مختلفة.

وقالت جميلة إسماعيل، خلال فيديو تضمن أسئلة الأحزاب والقوى السياسية إلى المؤتمر الاقتصادي، بُثّ أثناء المؤتمر، إنَّ الفترة المقبلة تتطلب مناخًا يحقق التنافسية للشركات المصرية بأنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع الشركات التي تمتلكها الدولة والكيانات الاقتصادية الكبيرة.

مشاركة جميلة في المؤتمر الاقتصادي

وتساءلت: «هل هناك خطة زمنية قد نسمعها في الفترة المقبلة للخروج التدريجي لهذه الكيانات العملاقة من المشهد الاقتصادي بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية بالأوزان المختلفة كي تنمو من جديد».

وقالت جميلة إسماعيل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حزب الدستور تلقى الدعوة من مجلس الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر الإقتصادي.

وترأست الإعلامية جميلة إسماعيل، حزب الدستور متفوقة في الانتخابات التي شهدها الحزب في شهر يوليو الماضي، على السياسي خالد داود.