«محلية النواب» تشيد بالمؤتمر الاقتصادي: «مدبولي» رصد الإنجازات بنزاهة

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحية واجبة لكافة المؤسسات والأجهزة القائمة على تنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، وتحية خالصة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المقاربة الاقتصادية التاريخية ودراسة المقارنة الموضوعية والعرض النزيه والأمين برصد الإنجازات، وفي المقابل استقراء التحديات مستهدفًا التطلع الصادق إلى المستقبل.

دعم الرئيس في بناء الدولة

وأكد "السجيني"، في بيان له، كل الدعم والمشورة والنصيحة للقائد الوطني الجاد والمخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سعى وما زال يسعى لبناء مصر التي نحلم بها جميعًا، ودعا لمشاهدة فعاليات الجلسة الافتتاحية كاملة وتعقيب الرئيس السيسي، وذلك حتى يستطيع أن يقوم ببناء الرؤية والفكرة الشخصية له قبل الاسترسال في إبداء مداخلاته في إدارة الدولة وهو حق مشروع يتطلب أولا الفهم والمراجعة للتاريخ والواقع والثروات والقدرات.

وأضاف: "الغد أفضل بالحوار والاستماع والشورى بعيدًا عن الاختلاف والعراك والرؤى الأحادية، ودوما تحيا مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية ورئيسها المخلص الجاد".

الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي

وانطلقت الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، تحت عنوان "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص"، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويهدف المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.