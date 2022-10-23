مواطنو الغربية خلال مشاهدة المؤتمر الاقتصادي: نشكر الرئيس السيسي لتثبيت سعر البنزين

تابع المئات من المواطنين في محافظة الغربية، جلسات اليوم الأول في المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، خاصة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي فند فيها تحديات الدولة المصرية الاقتصادية خلال الفترات السابقة والحالية.

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأكد المواطنون أن المؤتمر الاقتصادي يُطلع المواطنين على كافة التفاصيل الخاصة بالوضع الاقتصادي المصري.

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، ومشروعات حياة كريمة، والتي تعد أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

تثبيت سعرالبنزين

وخلال مشاهدة المؤتمر، توجه المواطنون بالشكر للرئيس السيسي على قرار تثبت سعر البنزين رغم الظروف العالمية الصعبة.