عمال البحيرة يشيدون بالمؤتمر الاقتصادي ويدعمون السيسي: منحنا بريق الأمل

«كلنا معاك يا ريس ومكملين المشوار».. بهذه الكلمات أشاد عمال محافظة البحيرة بـ«المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، إذ تابعوا جلسات اليوم الأول في منطقة الحرير الصناعي بكفر الدوار، مؤكدين أنه يضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري والتعرف على أبرز التحديات أمامه.

عمال البحيرة: «كلنا معاك يا ريس»

وأعرب العمال عن فرحتهم لاستماع الرئيس لمشاكلهم خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يعلقون عليه طموحات كبيرة في تحقيق المزيد من التقدم للصناعة المصرية وتوفير متطلبات العامل البسيط للمساهمة في تحقيق الإنجازات الاقتصادية التي تسعى لها الدولة الفترة المقبلة، واختتموا حديثهم قائلين: «كلنا معاك يا ريس ربنا يقويك ويقدرك.. إحنا في ضهرك».

عمال البحيرة يدعمون مؤتمر الاقتصاد 2022

وشهدت فاعليات المتابعة للمؤتمر بمحافظة البحيرة، حضور عدد كبير من العمال الذين أعربوا عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادي الذي منحهم أملا في تطوير الاقتصاد والنهوض بالعامل المصري من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

إشادة بدور الصناعة المصرية

ومن جانبه، أشار محمد الكاتب العضو المنتدب لإحدى شركات الغزل والنسيج، إلى أنه أراد مشاركة العمال في مشاهدة المؤتمر الاقتصادي 2022 للوقوف على الوضع الاقتصادي الراهن في مصر.

وأضاف الكاتب، أن الصناعة المصرية لها عامل أساسي في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من مؤتمر اليوم هو مناقشة كافة الصناعات كونها ضلعا أساسيا في عملية النمو ودفع عجلة الإنتاج.

وذكر أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي المصري وهزيمة تحديات ومعوقات الاقتصاد العالمية كما تعودنا على ذلك في كافة الأزمات السابقة والتي ضربنا بها مثالا يحتذى أمام العالم كله، والتي من أبرزها التغلب على جائحة كورونا.

ومن جانبها، ذكرت المهندسة ياسمين الكاتب، عضو مجلس إدارة شركة الكاتب للغزل والنسيج، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة منحها الرئيس إلى الصناع لعرض مشاكلهم والاستماع إلى الحلول المناسبة والعمل على تنفيذها بما يخدم العامل البسيط والذي يعد الهدف الأساسي الدائم أمام الرئيس من أجل توفير حياة كريمة له.

وذكرت «ياسمين»، أن هناك اهتماما واضحا من الرئيس بالصناعات لاسيما صناعة الغزل والنسيج التي شهدت تطورا كبيرا وعمليات إعادة تأهيل خلال الفترة الماضية إلا أنهم يأملون في المزيد من القيادة السياسية كما تعودوا منها على بذل المزيد من العطاء.