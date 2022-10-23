"القومي للإعاقة" يثمن قرار السكة الحديد بتخفيض تذاكر ذوي الهمم 50%

ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم القرارات الصادرة عن هيئة السكة الحديد بشأن التعليمات الإنضمامية رقم 8 لسنة 2022 والخاصة بسفر الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع القطارات العادية والمكيفة وقطارات النوم، استجابة لطلب المجلس بتطبيق المادة 30 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، التي تنص على "تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.

حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

وصرحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، أن هذه القرارات بمثابة إنجاز جديد يتحقق للمجلس و للأشخاص ذوي الاعاقة، تفعيلا لحقوقهم الدستورية والقانونية، وجاءت بعد مطالبات عديدة من المجلس لتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النقل، إذ اتخذت هيئة السكك الحديدية عددًا من الخطوات بناء على مطالبات المجلس، كان آخرها في وقت سابق من العام الجاري، إذ وافقت الهيئة على منح التخفيض المشار إليه بالمادة 30 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليشمل التخفيض القطارات الروسية والقطارات المكيفة من الدرجتين الأولى والثانية المستحدثة والمستبدلة.

تخفيض تذاكر ذوي الإعاقة

وقالت إنه طبقا للقرارات الجديدة، أصبح بإمكان الاشخاص ذوي الاعاقة ركوب كافة قطارات السكك الحديدية بتخفيض يصل إلى 50%، ومؤكدة على أن ذلك التخفيض سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

عربات النوم بالسكك الحديدية بتخفيض يصل إلى 50%

في ذات السياق قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه طبقا للقرارات الصادرة اليوم عن هيئة السكة الحديد، أصبح بمقدور الأشخاص ذوي الإعاقة ركوب عربات النوم بالسكك الحديدية بتخفيض يصل إلى 50% من قيمة تذكرة النوم المدفوعة لسرير النوم بالكابينة المزدوجة والمرافق إن وجد، وأن التخفيض يشمل عربات النوم المتجهة لكل من أسيوط وأسوان ومرسى مطروح، كما أن التخفيض يشمل وجبة العشاء التي يتم توزيعها على عربات النوم.