تعيين معيد من ذوي الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج لأول مرة

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا طارئاً مع أعضاء مجلس قسم الإعلام بكلية الآداب، لمناقشة بعض الأمور الطارئة المطروحة على جدول الأعمال، بحضور الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية والدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس قسم الإعلام، والدكتور فوزي عبد الغني والدكتورة سحر وهبي، والدكتور صابر حارص الأساتذة المتفرغين بالقسم، وعدد من أعضاء مجلس القسم.

تعيين معيد من ذوي الإعاقة البصرية

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أنه خلال الاجتماع جرت الموافقة على ترشيح درجة معيد بشعبتي الصحافة والعلاقات العامة من خريجي عام 2021/2022، منهم الخريج عربي محمد نعمان الذي حصل على تقدير امتياز خلال 4 سنوات بكلية الآداب بقسم الإعلام شعبة الصحافة وحصد أوائل الدفعة على الشعبة رغم إعاقته البصرية.

رئيس جامعة سوهاج: ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدمة أولوياتنا

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الدولة المصرية وضعت ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة أولوياتها وعملت علي تلبية مطالبهم ودمجهم في المجتمع، والاستفادة المثلى من مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية، مع صقل مهاراتهم في مختلف المجالات، مضيفاً انه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص الجامعة على دعم الطلاب ذوي الهمم والإعاقات المختلفة وتلبية كافة احتياجاتهم داخل الجامعة.

ووجه رئيس جامعة سوهاج شكره للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه الدائم للجامعة في كافة أنشطتها، كما وجه الشكر أيضا لأعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية الآداب على استجابتهم السريعة لتنفيذ هذا الامر.