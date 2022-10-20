«السكك الحديدية»: غلق مزلقان ملوي القبلي 5 أيام لإجراء صيانة عاجلة

أعلنت هندسة هيئة السكك الحديدية في منطقة ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، غلق مزلقان السكة الحديد القبلي «الرئيسي»، لمدة 5 أيام.

تحديد أماكن دخول بديلة

ونوهت الوحدة المحلية لمدينة ومركز ملوى في بيان لها، بأن الغلق سيبدأ من الساعة الـ8 صباحا، يوم 21 أكتوبر وحتى 26 من أكتوبر الجاري، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الطارئة العاجلة، وتم تحديد الطريق البديل من الجهة البحرية، كوبري سيارات ملوي العلوي ملوي، وكوبري مشاة ملوي، ومن الجهة القبلية كوبري ومزلقان المعصرة.

غلق طريق الفقاعي في أبوقرقاص لمدة شهر

وفي سياق منفصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص عن استمرار إغلاق طريق قرية الفقاعي لمدة شهر اعتباراً من الأحد القادم الموافق 23 أكتوبر الجاري وذلك لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال خط انحدار صرف صحي الفقاعي كما تم اختيار طريق مصرف المحيط – بني عبيد – السلطان حسن – ترعه سري باشا في إتجاه قرية الخياري كطريق بديل.

وأعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.