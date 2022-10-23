محافظ بورسعيد: المشروعات الخضراء نواة لمواصلة أعمال التنمية والتطوير

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالمشروعات المقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعد نواة لمواصلة أعمال التنمية والتطوير التي شهدتها بورسعيد مؤخرا.

وأكد أن بورسعيد شهدت خلال 8 أعوام معدلات ضخمة من أعمال التنمية في كل المجالات سواء الصحية أو السياحية أو التعليمية أو الصناعية أو الزراعية، ومجال الموانئ، والبيئة والطرق والحدائق، وذلك للارتقاء بحياة المواطنين في المقام الأول.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ودكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية والدكتورة هبة سليمان منسق المبادرة وممثلي الأكاديمية البحرية، وجهاز البيئة، وأصحاب المشروعات الفائزة في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وأعضاء اللجنة التنظيمية واللجنة التحكيمية للمشرعات الخضراء والذكية، والشباب والرياضة، ممثلي شباب الأحزاب والمجتمع المدني، والتربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.

تكثيف جهود التوعية

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف جهود التوعية في كافة المؤسسات والوسائل الإعلامية بالمشروعات القومية العملاقة التي جرت بالدولة المصرية خلال 8 أعوام.

مصر واجهت التحديات

وأوضح أن مصر استطاعت مواجهة العديد من التحديات بفضل الاستقرار والعمل والتنمية المستمرة، وأن القيادة السياسية دائما تسعى للارتقاء بحياة المواطنين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لافتا إلى أن كل مواطن يقع على عاتقه مسئولية كبيرة في مشاركة الدولة في البناء والتعمير والتنمية.