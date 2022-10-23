السجن المشدد 15 سنة لمتهم قتل شخصا في بورسعيد.. طعنه بسيخ حديدي 

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المشدد 15 عامًا لمتهم أنهى حياة آخر بواسطة سيخ حديدي أعده له سلفا ببورسعيد.

واصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها برئاسة المستشار السيد عبد العزيز محمود، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم جنينة، وعماد أبو الحسن عبد الله، وسكرتارية وسمير رضا وإسماعيل عوكل، وذلك في القضية رقم 4117 لسنة 2022 جنح الضواحي.

تقرير الطبيب الشرعي

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي إصابة أحمد عويس محمود السيد بطعنة نافذة في الصدر، وجرح سطحي بيسار جدار البطن الأمامي، نشأت عن أداة مدببة الطرف ذات نصل حاد، وهي عبارة عن يد مصنعة من ولاعة فارغة مثبت عليها سيخ حديدي ملفوف بقماش ولاصق بلاستيكي، ما أصاب المجني عليه بنزيف ادى إلى الوفاة.

المتهم أعد سيخا مدببا للقتل

وتعود أحداث الواقعة إلى 26 يونيو من العام الجاري، حيث تمكن رجال أمن بورسعيد من ضبط السيد محمد محمد إبراهيم الداودي، لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد عويس محمد السيد هلهول، وتبين من تحقبقات النيابة العامة أن المتهم قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه.

وبحسب أوراق القضية، أعد المتهم أداة عبارة عن سيخ مسحوب من الحديد مدبب الطرف، وسدد طعنتين استقرت إحداها في صدر المجني عليه، وأودت بحياته.