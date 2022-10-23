وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يوظف 78.4% من قوة العمل في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات القطاع الخاص كانت تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات في عام 1982، ثم 34% في عام 1990، و38% في عام 1995، وارتفعت إلى 57%، وبلغت في عام 2010 نحو 63%، ووصلت إلى سنة 2016 عند 65%.

وأضافت «السعيد»، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي: «في آخر 4 أو 5 سنوات حدث انخفاض نسبي في نصيب الاستثمار الخاص نتيجةً للزيادة الكبيرة في الاستثمار العام في البنية التحتية والحماية الاجتماعية مثل مشروعات حياة كريمة».

السعيد: الدولة اتخذت إجراءات لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص يوظف نحو 78.4% من قوة العمل، مشيرةً إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخارج الدولة من بعض القطاعات، ويوجد تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، كما جرى تفعيل عدد من مواد قانون الاستثمار، فضلا عن الحياد التنافسي.

صندوق مصر السيادي أحد الأذرع الاستثمارية للدولة

وأكدت أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادي ليكون أحد الأذرع الاستثمارية للدولة حتى تشجع القطاع الخاص وتحول الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة في الدولة إلى منتج استثماري يساعد القطاع الخاص على الدخول بعد دراسات جذابة، فضلا عن الجهد الكبير المبذول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.