نفوق حصان صعقا بالكهرباء أثناء هطول الأمطار في المحلة ونجاة صاحبه

شهدت منطقة الرجبي التابعة لمدينة المحلة الكبرى، نفوق حصان، بالصعق الكهربائي ونجاة صاحبه، حال سيره بعربة كارو بأحد الشوارع، لبيع أسطوانات الغاز، أثناء هطول الأمطار.

دفن الحصان النافق

ومن جانبه أكد أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى لـ «الوطن» أنه جرى رفع الحصان النافق، ودفنه في المدفن الصحي، وإبلاغ شركة الكهرباء، وتم فصل الكهرباء عن الجزء المغذي له، وعمل صيانة فورية، والتأكد من سلامة وجودة الوصلات الكهربائية، للعمود المتسبب، وتم إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.

سقوط أمطار متوسطة

وكانت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية تعرضت، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض في درجات الحرارة، وظهور متقطع لأشعة الشمس، وانتشار مكثف لسيارات شفط المياه، ورفع حالة الطوارئ داخل المحافظة، وإلغاء كل الإجازات، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها.