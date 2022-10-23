كسح تراكمات مياه الأمطار بشوارع مراكز وقرى الدقهلية (صور)

غرقت شوارع المراكز الشمالية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، في مياه الأمطار، ومنها مدن المطرية ومنية النصر وبني عبيد والكردي ودكرنس وميت سلسيل والمنزلة، إضافة إلى مدينة المنصورة التي شهدت سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، وعلى الفور بدأت أعمال شفط وكسح تجمعات المياه.

سرعة التعامل

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، سرعة التعامل الفوري لشفط وكسح تجمعات مياه الامطار بالمنصورة ومركز ومدينة المطرية وبعض المدن الأخرى، من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأمطار

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الدقهلية مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن أعمال رفع تراكمات المياه، حال سقوط الأمطار، وسرعة التعامل مع تراكمات المياه، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس، وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار.