«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار.. «رعدية ومتفاوتة الشدة»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الركامية والمنخفضة والمتوسطة الممطرة على مدن القناة، وعلى السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها، أنّ الأمطار تستمر في التساقط منذ الصباح الباكر على محافظات مطروح والإسكندرية، ومدينة العلمين، وتتجه إلى الداخل وصولا إلى محافظات البحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد، والسويس والإسماعلية ودمياط والعريش ، وعلى مناطق من وسط سيناء ومدن رفح والعريش، تكون رعدية على السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الوجه البحري.

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