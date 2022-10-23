«ذا ستريتس تايمز»: التكيف والتمويل من المحاور الرئيسية في مؤتمر المناخ

يجتمع نحو 200 من قادة دول العالم في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، في إطار بحث تنفيذ التعهدات الخاصة باتفاقية باريس للمناخ 21 والتي عقدت في باريس عام 2015.

وقالت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» إن القضايا الرئيسية خلال المؤتمر من المتوقع أن تكون عن التكيف وتمويل المناخ والخسائر والأضرار والتنوع البيولوجي.

المحاور الرئيسية لمواجهة تغير المناخ

وأوضحت الصحيفة أن التخفيف يعد أحد المحاور الرئيسية لمواجهة تغير المناخ، ما يعني خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض، ويعد التحول إلى الطاقة المتجددة، أهم خطوات التخفيف، ومن المتوقع أن يجرى وضع تفاصيل برنامج التخفيف خلال المؤتمر الأمم المتحدة، منها المدة التي يستغرقها البرنامج ومن المسؤول عن تنفيذه، علاوة على تحديد المواضيع أو القطاعات أو التدابير التي ينبغي أن يركز عليها البرنامج.

تمويل الأهداف المناخية في الدول الفقيرة

وتابعت الصحيفة أن تمويل الأهداف المناخية، سيوجه إلى الدول الفقيرة التي تواجه ديونا متزايدة، في أعقاب جائحة كورونا، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ويمكن أن يساعد تمويل المناخ في تقليل العبء الذي تواجهه تلك الدول، كما يساعدها على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

التكيف وتنفيذ تعهدات مؤتمر جلاسجو

وفيما يتعلق بالتكيف، تواجه جميع الدول تأثيرات تغير المناخ وتحتاج إلى التكيف معها، مثل بناء جدران بحرية أو مراكز تبريد أو توفير تصريف أفضل وأصبحت هذه المسألة ضرورية خاصة مع شدة الآثار المناخية، إضافة إلى قضية تمويل الخسائر والأضرار.

وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يعيد مؤتمر شرم الشيخ التأكيد على تعهدات مؤتمر جلاسجو، العام الماضي، والذي أقر بالأزمات العالمية المترابطة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والدور الحاسم لحماية الطبيعة والنظم الإيكولوجية والحفاظ عليها واستعادتها.