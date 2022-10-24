إجراءات تقديم شكوى من السكان المتضررين ضد محل تجاري للإزعاج.. وفقا للقانون

أجاز قانون المحلات التجارية رقم 154 لسنة 2019، الحق للسكان المتضررين من وجود محلات بالقرب منه أو أسفل العقار بسبب الإزعاج مما يضر راحتهم بالتقدم إلى المركز المختص بشكوى للإبلاغ عن الضرر الواقع عليهم من مزاولة النشاط التجاري، وبناء عليه يتم إجراء المعاينة وإعداد تقرير فني وفق القانون، وفي حالة ثبوت تضرر السكان من النشاط التجاري يتم إصدار قرار بغلق المحل إداريا.

حالات إلغاء ترخيص محل تجاري

ومن الإجراءات التي نص عليها قانون المحلات العامة أنه في حالة إلغاء رخصة محل بسبب إجراء تعديل في النشاط بدون ترخيص، يمكن لصاحب الترخيص تقنين أوضاعه خلال فترة 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، بحيث يتقدم صاحب المواطن بطلب إلى المركز المختص لتغيير نشاط طبقا للإجراءات والرسوم المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون المحلات، وبعد الحصول على موافقة المركز المختص يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.

موقف الأنشطة التجارية الخطرة على الصحة والبيئة

ومن الحالات التي تناولها قانون المحلات بأنه في حالة إلغاء ترخيص المحل بسبب عدم التشغيل أو يشكل خطرا على الصحة والبيئة أو الأمن أو غير ذلك يجوز لصاحب الشأن تعديل أوضاعه وإزالة المخالفات والملاحظات، وفي حالة تفادي المخالفات خلال 6 أشهر يقوم المركز المختص بإجراء معاينة بعد إبلاغه بالتصحيح في غضون شهر بعد سداد رسم المعاينة.

كيفية استرداد الأدوات المصادرة من المحلات

وفي حالة مصادرة الأدوات المخالفة في أي محل يمكن لصاحب المنشأة وفق قانون المحلات التعهد بإزالة المخالفة وتقديم طلب لاسترداد الأدوات المصادرة خلال مدة لا تتعدى شهر من تاريخ التحفظ عليها، ولو تكررت المخالفة أو عدم تقديم صاحب المحل طلب استرداد الأدوات يتم العمل على حصرها والتصرف فيها بالطرق القانونية.