أسعار علب حلويات المولد من أشهر المحلات في مصر 2022.. تبدأ من 55 جنيهًا

مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، يبحث المواطنون عن أسعار علب حلويات المولد من أشهر المحلات في مصر 2022، باعتبارها واحدة من أهم مظاهر الاحتفال بالمناسبة الدينية الأشهر في مصر.

في السطور التالية، يعرض موقع «الوطن» أسعار علب حلويات المولد من أشهر المحلات في مصر 2022 وفق مواقعها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بالذكرى المولد النبوي التي جاءت كالتالي

أسعار علب حلويات المولد من أشهر المحلات في مصر 2022

وتتكون علب حلاوة المولد من العديد من القطع منها الحمصية، والسمسية، والسودانية والملبن، والبندق، وغيرها ويبدأ سعر العلبة الصغيرة من 55 جنيهًا وتصل حتى 4200 جنيه حسب الحجم ونوع العلبة والأنواع الموجودة.

أسعار علب حلاوة المولد من العبد

وتراوحت أسعار علب حلاوة المولد في محلات العبد من 55 جنيهًا إلى 1400 جنيه وجاءت كالآتي:

وعرض عدد من علب حلاوة المولد الكرتون بأحجام مختلفة، ويبدأ سعر العلبة الصغيرة من 55 جنيهًا وتصل حتى 4200 جنيه حسب الحجم ونوع العلبة والأنواع الموجودة، أما الأنواع الأخرى فجاءت أسعارها كالآتي:

علبة مولد بايتس بسعر 195 جنيهًا.

علبة صفيح عروسة صغيرة بسعر 650 جنيهًا.

علبة صفيح عروسة كبيرة بسعر 1100 جنيه.

علبة هدايا أزرق بسعر 690 جنيهًا.

علبة هدايا نبيتي بسعر 875 جنيهًا.

علبة هدايا فضي بسعر 1100 جنيه.

علبة هدايا أخضر بسعر 1400 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد من لابوار

أما أسعار علب حلاوة المولد في لابوار فقد بدأت من 240 جنيهًا ويصل سعرها إلى 4200 جنيهًا لبعض الأنواع.

علبة المولد ميني 19 قطعة 240 جنيهًا.

علبة المولد وسط 40 قطعة 455 جنيهًا.

علبة المولد صفيح 40 قطعة بسعر 480 جنيهًا.

علبة المولد كبير 55 قطعة بسعر 620 جنيهًا.

علبة مولد جامبو 75 قطعة بسعر 900 جنيه.

علبة المولد ديلوكس بسعر 1550 جنيهًا.

باسكيت مولد ايليت 1 بسعر 1550 جنيهًا.

علبة عروسة المولد بريميوم بسعر 1600 جنيه.

باسكيت خوص المولد بسعر 1750 جنيهًا.

باسكيت مولد ايليت 2 بسعر 1900 جنيه.

صينية ارابيسك بسعر 2350 جنيهًا.

صينية نحاس سبيشيال الصغيرة بسعر 3200 جنيه، والكبيرة 4200 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد في ايتوال

وبدأت أسعار علب الحلاوة في ايتوال من 55 جنيهًا وحتى 2400 جنيه، حسب عدد القطع وحجمها ونوع العلبة.

وجاء سعر علبة لوكس 10 قطع بسعر 55 جنيهًا.

علبة 18 قطعة بسعر 110 جنيهات.

علبة 27 قطعة بسعر 190 جنيهًا.

علبة 36 قطعة بسعر 275 جنيهًا.

علبة 48 قطعة بسعر 350 جنيهًا.

علبة كنوز 32 قطعة بسعر 130 جنيهًا.

علبة ايليت 38 قطعة بسعر 380 جنيهًا.

علبة ايليت 52 قطعة بسعر 570 جنيهًا.

علبة ايليت 69 قطعة 720 جنيهًا.

علبة ايليت 92 قطعة بسعر 950 جنيهًا.

علبة تورتة المولد 40 قطعة بسعر 550 جنيهًا.

علبة المعز 69 قطعة بسعر 850 جنيهًا.

صينية مشكل 56 قطعة بسعر 950 جنيهًا.

صينية المولد VIP 34 قطعة بسعر 1500 جنيه.

صندوق المحروسة 78 قطعة بسعر 1750 جنيهًا.

صندوق المحروسة 44 قطعة كبيرة بسعر 2400 جنيه.