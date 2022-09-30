المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2022 في المحافظات.. تطبيقها مساء اليوم

مع انتهاء فصل الصيف يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2022 في المحافظات، وذلك للالتزام بها حتى لا يحرر ضدهم مخالفات لعدم العمل بمواعيد الغلق الرسمية، كما يسعون أيضا إلى معرفة المحلات المستثناة من الغلق طبقا لبيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2022 في المحافظات

وتطبق المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2022 في المحافظات اعتبارا من اليوم الجمعة 29 سبتمبر تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، حيث تشهد مختلف المحافظات حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية وغيرها ممن يطبق عليهم قرار الغلق، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالقرار، وذلك بداية من مساء اليوم.

غلق المقاهي والمحال بالمحافظات الساعة الـ 10 مساء

ويجري الغلق للمقاهي والمحال التجارية بالمحافظات في تمام الساعة 10 مساء، طبقا لبيان مجلس الوزراء ، ويذكر أن القرار الوزاري نص على أن تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، على أن تبدأ عقب ذلك المواعيد الشتوية للغلق.

بداية تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية 2022 بالمحافظات

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا يبدأ تطبيقه وسريانه اعتبارا من اليوم الجمعة 29 لـ المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى في تمام الساعة العاشرة مساء، ويأتي ذلك طبقا للمادة السادسة من القرار الوزاري.

وأشار القرار الوزاري إلى أنه يجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

ويضيف القرار أن المخالف لمواعيد الشتوية يتم التنبيه عليه أول مرة، وتكون هناك غرامات بعد ذلك تصل إلى 4 آلاف جنيه، ويأتي ذلك من خلال الحملات الموسعة التي تشهدها المحافظات بداية من مساء اليوم لالتزام المواطنين بالقرار.