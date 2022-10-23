أهالي سوهاج يتابعون «المؤتمر الاقتصادي» ويشيدون به: شكرا للرئيس السيسي

تابع المئات من أهالي سوهاج، اليوم، فعاليات جلسات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

أهالي سوهاج يشيدون بالمؤتمر

وأشاد أهالي سوهاج بالمؤتمر، مؤكدين أنه خطوة مهمة في سبيل دعم الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق أكبر استفادة من المؤتمر لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، قائلين: «شكرا للرئيس السيسي على الإنجازات والمشروعات المحققة على أرض الواقع».

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

افتتاح مركز تأهيل حركي وحسي بسوهاج

وفي إطار آخر، فقد جرى البدء التجريبي لتشغيل مركز التأهيل الحركي والحسي بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، وذلك لأول مرة بقرى محافظة سوهاج إذ يقدم المركز تأهيلا للأطفال ذوي الهمم، وتأهيلا حركيا للمرضى بعد عمليات العظام.