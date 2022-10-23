برلماني يدعو لمبادرة لتمويل المصانع المغلقة لإعادة تشغيلها

قال أحمد بهاء الدين، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي ليس هدفه تقييم أي تجربة ولكن رسم خارطة طريق بمخرجات ملموسة.

وأضاف «بهاء الدين»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجب العمل على زيادة الثقة للمستثمر بخصوص طرح الاستثمارات المصرية في البورصة؛ «إحنا قولنا هنطرح 10 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ياريت نكسر الأهداف ونخليها 3 أو 6 أشهر، ومن هنا هنبدأ نعيد جزئيه الثقة مرة أخرى من قبل المستثمرين».

بهاء الدين: عندنا 40% من المصانع مغلقة

وتابع عضو مجلس النواب: «يجب تخصيص أراضٍ للقطاع الصناعي، لأنه يوجد 40% من المصانع مغلقة، ولو عملنا مبادرة لتمويل المصانع دي على مدار 30 سنة فالمصانع هتعمل تاني يوم».

وأوضح أن الحكومة مؤخرا تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون يخص استيراد السيارات، وهي فكرة خارج الصندوق، ونتمنى ممارسات في هذا الاتجاه حتى نحدد حلولًا في غضون 4 أشهر، مضيفًا: «يا ريت نقدر نحل كل مستهدفتنا من خلال القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعظم دول أوروبا استخدمت الشركات الصغيرة للطاقة الشمسية، ودي حوافز مباشرة للمستهلك، ويا ريت نطبقه لتحقيق المستهدف».