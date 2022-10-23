خبيرة: المؤتمر الاقتصادي خريطة طريق للنجاح والتنمية

قالت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة المصرية بقياداتها السياسية تهتم بالتنمية، وتنتظر آراء المستثمرين ورجال الأعمال ورجال الصناعة والاقتصاد في المؤتمر الاقتصادي، الذي انطلق اليوم، مشددة على أنه يمثل خريطة طريق للنجاح والتنمية.

خطة الـ100 مليار دولار صادرات

وتابعت «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية دعا إلى انعقاد المؤتمر الاقتصادي لمناقشة مستقبل البلاد، لتعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة في إطار تنفيذ الخطة بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ومناقشة التحديات، ووضع إطار جديد لطموحات ومستقبل الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل تداعيات ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وفوضى سلاسل الإمداد العالمية والضغوط التضخمية الشرسة التي يمر بها العالم، ولذلك فإن المؤتمر فرصة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين بهدف الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للتنفيذ.

الاقتصاد المصري

وأضافت أن جلسات المؤتمر الاقتصادي والملتقى الحواري يهدف إلى مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، بجانب الحبوب والسياحة.

وطالبت الاقتصاديين المشاركين في المؤتمر عرض الفرص والتحديات الاقتصادية وإلى أين تتجه رغباتهم وأهدافهم لتحقيق أهداف اقتصادية قادرة على تغير الوضع الحالي، وأن تمثل طفرة وتغيير في الاقتصاد المصري، من خلال طرح البيانات والأرقام الحقيقية لزيادة معدلات النمو وتقليل التضخم والبطالة.

رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الاقتصادي

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتح المؤتمر الاقتصادي صباح اليوم المقام بالعاصمة الادارية الجديدة واستعرض فترات الاقتصاد المصري خلال الفترة الزمنية الماضية .