أهالي الوراق خلال متابعة كلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي: «بنحبك يا ريس»

عبر مئات المواطنين في الجيزة، خاصةً منطقة الورق، عن شكرهم وحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قدمه لمصر والمصريين من إنجازات غير مسبوقة.

كما عبر أهالي الورق عن شكرهم للرئيس على الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين في كل مكان في مصر.

المواطنون يتابعون المؤتمر الاقتصادي

جاء ذلك خلال تجمع المواطنين لمتابعة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وما شهده من كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عكست حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

إشادات بمشروعات الدولة وحياة كريمة

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

كما أشاد المواطنون بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.