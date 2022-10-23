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مواطنو المنوفية للسيسي خلال متابعة المؤتمر الاقتصادي: «ربنا يخليك يا ريس»

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الوطن
04:05 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي

احتشد مئات المواطنين في محافظة المنوفية، لمتابعة المؤتمر الاقتصادي وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كشفت حجم التحديات الاقتصادية في مواجهة الدولة المصرية.

ووجه المواطنون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعربوا عن سعادتهم بالمؤتمر الاقتصادي، خاصة أنه كان كاشفا لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقالت إحدى المواطنات، موجهة حديثها للرئيس السيسي: «ربنا يخليك لمصر وشعبها».

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، خاصة مشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة تنموية من نوعها في العالم، والتي تجاوزت تكلفتها 700 مليار جنيه.

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بقلم الوطن