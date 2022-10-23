رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مواطنو البحيرة للسيسي خلال متابعة المؤتمر الاقتصادي: «كلنا معاك يا ريس»

كتب:

الوطن
04:30 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
المواطنين

المواطنين

تابع مئات المواطنين في محافظة البحيرة، فعاليات جلسات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، وخصوصا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كشف فيها حجم التحديات الاقتصادية للدولة المصرية.

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادي الذي منحهم أملًا في تطوير الاقتصاد مستقبلا، والنهوض بالعامل المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

التغلب على أزمات عديدة

وأكدوا أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي، وهزيمة أي تحدٍ أو معوقات للاقتصاد، كما تعودنا على ذلك في الأزمات السابقة كافة، إذ تغلبنا على أزمات كثيرة، من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، موضحين أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي لتحقيق مزيد من الإنجازات.

إشادة بالمشروعات القومية

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، ومشروعات حياة كريمة، التي تعد أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

اقرأ المزيد:

سقوط أمطار غزيرة على البحيرة ورفع حالة الطوارئ القصوى

فلاحو البحيرة يشيدون بمبادرات السيسي: إنجازاته غيّرت حياتنا وحققت أحلامنا

ننشر أسماء 12 طالبا مصابا في حادث تصادم سيارتين بـ«زراعي البحيرة»

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بـ«زراعي البحيرة»

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بـ«زراعي البحيرة»

كشف غموض العثور على جثة شاب في البحيرة.. استدرجوه من الإسكندرية
بقلم الوطن