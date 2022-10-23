مواطنو البحيرة للسيسي خلال متابعة المؤتمر الاقتصادي: «كلنا معاك يا ريس»

تابع مئات المواطنين في محافظة البحيرة، فعاليات جلسات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، وخصوصا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي كشف فيها حجم التحديات الاقتصادية للدولة المصرية.

وأعرب المواطنون عن فرحتهم بالمؤتمر الاقتصادي الذي منحهم أملًا في تطوير الاقتصاد مستقبلا، والنهوض بالعامل المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

التغلب على أزمات عديدة

وأكدوا أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على القيادة السياسية في النهوض بالوضع الاقتصادي، وهزيمة أي تحدٍ أو معوقات للاقتصاد، كما تعودنا على ذلك في الأزمات السابقة كافة، إذ تغلبنا على أزمات كثيرة، من أبرزها التغلب على جائحة كورونا، موضحين أنهم يقفون خلف الرئيس السيسي لتحقيق مزيد من الإنجازات.

إشادة بالمشروعات القومية

وأشاد المواطنون بالمشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة، ومشروعات حياة كريمة، التي تعد أكبر مبادرة من نوعها في العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.