رائد المناخ: مصر من أقل الدول استيرادًا بالنسبة للناتج المحلي

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، إن الدولة المصرية لديها مشكلة تخص الواردات وأزمة في الصادرات، ويجب التفريق ما بين المشكلة والأزمة والكارثة: «الكارثة هتحصل لما افتكر أن مشكلتي دايما هي زيادة الواردات وأعمل قيود مانعه للاستيراد أو للسلع الاستفزازية، ومثل هذا الكلام هو المستفز حقًا».

محيي الدين: مصر من أقل الدول استيرادا بالنسبة للناتج المحلي

وأضاف «محيي الدين»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بجلسة السياسات المالية والدين العام، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه في حال مقارنة مصر بفيتنام أو كوريا الجنوبية أو كولومبيا، نجدها من أقل الدول استيرادا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن أن أمعظم مكونات الواردات تتلخص في خامات وسلع ومعدات رئيسية تدخل في الكثير من الصناعة والزراعة.

محيي الدين: متوسط نصيب الفرد في مصر من التصدير أقل من أي دولة

وتابع رائد المناخ: «متوسط نصيب الفرد في مصر من التصدير أقل من أي دولة مقارنة في الشكل الموجود، ومع ذلك يجب التحرك في زيادة الصادرات ومتابعة الواردات، ونوصي بأن تكون اليد الكبرى في التعامل مع هذا الأمر هي السياسة الجمركية وسياسة الإنفاق العام».

وأوضح أن متوسط الإنفاق العام في مصر مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أعلى من 41%، وفي فرنسا وصلت النسبة لـ55%، متابعًا: «المشكلة عندنا في الإيرادات الضريبية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والقصة مش زيادة ضرائب وتحصيلات، ولكن يجب الحديث عن النشاط الاقتصادي الذي سيولد الإيرادات الضريبية والأرباح التجارية والصناعية المساندة في هذا الأمر».