الحكومة: إعلان الوثيقة النهائية لملكية الدولة في ختام المؤتمر الاقتصادي

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جلسة ملكية الدولة بالمؤتمر الاقتصادي تكون الخطوة النهائية لوضع آخر اللمسات على وثيقة ملكية الدولة، على أن تعلن الوثيقة النهائية ضمن نتائج وتوصيات المؤتمر، مضيفا أن الحكومة لن تتخذ إجراءات فقط بل تتقدم بتعديلات تشريعية بناء على التوصيات التي يخرج بها المؤتمر سواء في البورصة أو سوق المال أو الاستثمار وهو الدور المعهود للحكومة.

توصيات المؤتمر يترتب عليها تعديلات تشريعية

وأوضح «سعد» خلال استضافته على شاشة برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة» على هامش المؤتمر الاقتصادي، أن توصيات المؤتمر يترتب عليها تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية في صالح الملف الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة شاركت في المؤتمر وهي تعلم تمامًا أن التغير في الخطة مطلوب طبقًا للأحداث والظروف العالمية، والمؤتمر فكرته الاستماع لصفوة المجتمع الاقتصادي لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وجميع الآراء محل تقدير واحترام ودراسة.

مشاركة دولية في المؤتمر الاقتصادي

وأشار السفير نادر سعد إلى أن بعض السفارات بعد إعلان الرئيس السيسي إطلاق المؤتمر الاقتصادي بدأت تتواصل مع مجلس الوزراء للاطلاع على موعد الانعقاد والأفكار والجلسات، ومن هنا كانت الدعوة لبعض الدول للمشاركة في المؤتمر والإدلاء بالرأي أيضًا.

ولفت إلى أن المشاركة الدولية في المؤتمر رغبة من الحكومة أيضا للاطلاع على الخطوات الجادة في القطاع الاقتصادي.