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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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أهالي الفيوم يتابعون المؤتمر الاقتصادي ويشكرون الرئيس: «بنحبك وواثقين فيك»

كتب:

أسماء أبوالسعود وشيماء دراز
06:22 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
حضور المواطنين للمؤتمر

حضور المواطنين للمؤتمر

تجمع المئات من أهالي محافظة الفيوم من مختلف فئات المجتمع؛ لمشاهدة فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» داخل نادي قارون الرياضي، وبعث المشاهدون خلال المتابعة، رسالة حب ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين ثقتهم بما يقوم به من أجل تقدم البلاد.

شاشات عرض في المحافظة لمشاهدة فعاليات المؤتمر

وصرح الدكتور عماد عادل عبدالعاطي، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، في بيان، أنه بالتزامن مع مؤتمر مصر الاقتصادي 2022م، الذي أطلق اليوم وفي ظل التحديات شديدة التعقيد على المستوى الإقليمي والدولي قامت مؤسسة حياة كريمة  بمحافظة الفيوم بدعوة أهالينا وشبابنا من كل مكان في المحافظة داخل المراكز الست لمشاهدة ومتابعة المؤتمر الاقتصادي خلال شاشات عرض بأماكن التجمع، وذلك التزاما من المؤسسة بدورها الخاص بتنمية الشباب وتوعيتهم وإشراكهم في الحياة العامة في ظل التحديات الراهنة.

رسالة حب للرئيس السيسي

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن الحشد الكبير الذي شاهدناه يتابع المؤتمر الاقتصادي يبعث رسالة حب من الأهالي للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين على ثقتهم بما يقوم به من أجل مصر ورغبتهم في استمرار العطاء من أجل وطننا.

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