البنك الأوروبي: يجب أن تستفيد مصر من الأزمة العالمية في إعادة هيكلة الاقتصاد

قال المهندس حسن الخطيب، العضو المنتدب للاستثمار المباشر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن القيادة السياسية المصرية صرفت نحو 500 مليار دولار ومع ذلك فلن يأتي إليها استثمار مباشر، وعلى المدى القصير هناك تحديات عالمية لن تسمح بالاستثمار، لكنها فرصة للدولة المصرية أن لا تضيع الأزمة وتستفيد بها لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.

الخطيب: يجب أن تعيد مصر هيكلة اقتصادها

وأضاف «الخطيب»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بجلسة السياسات المالية والدين العام، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجب تحويل الاقتصاد المصري ليكون تنافسيًا يتعامل مع المرحلة التي يتعامل معها العالم كله، مشيرا إلى أن الشركات العالمية تسعى لإنشاء مدخلات إنتاج قريبة منها بدلا من الاستيراد من الصين، ويجب أن تعيد مصر هيكلة اقتصادها لجذب تلك الاستثمارات وتكون الشريك الأساسي لأوروبا، وهو أكبر شريك تجاري للدولة المصرية.

الخطيب: مصر بيواجهها 3 حجات أساسية بيهتم بها المستثمرين

وتابع: «مصر تواجه 3 أشياء أساسية يهتم بها المستثمرين، وهي غياب وضوح الرؤية بالسياسة النقدية والسياسة المالية المنضبطة، ودور الدولة في الاقتصاد، ومزاحمة القطاع الخاص، وأصبحت مشكلة أساسية تواجه أي مستثمر، ولو وثيقة ملكية الدولة تعاملت مع هذه الجزئية لن تكون هناك مشكلة».

وأوضح أن السياسة النقدية هي جزء أساسي من عملية التصدير وتسعير المنتج وكيفية المنافسة: «عنواننا خلال المرحلة المقبلة هي أن يكون الاقتصاد تنافسي ويعتمد على الطاقة المتجددة والقطاع الخاص، وجاذب للاستثمار المباشر بشكل أساسي، ومن خلال تلك العناوين سيكون هناك سياسات واضحة يأتي عليها المستثمر، ومصر جاذبة للاستثمار ولديها بنية تحتية قوية وقوى عاملة كبرى».