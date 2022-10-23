رئيس حزب الدستور: نتمنى أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بتوصيات تخفف من أعباء المصريين

قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إنه يجب على الصندوق السيادي أن ينظر للقطاع الخاص المصري، حتى تتحقق التنافسية بين شركات القطاع الخاص، «فيه شركات قطاع خاص كثيرة نتمنى أن تكون موجودة في مواجهة الكيانات العملاقة الموجودة داخل مصر ودول الخليج».

إسماعيل: المواطنون ينتظرون توصيات تخفف من أعبائهم

وأضافت «إسماعيل»، خلال تغطية خاصة لشبكة تلفزيون الحياة من داخل مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقدمها الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يجب أن يوجد مردود لهذا المؤتمر على واقع الناس، «إزاي ده هيحصل أنا مش عارفة، لكن الناس متعلقة بأي أمل ممكن يطرح خلال الساعات المقبلة في المؤتمر ده أو قرارات أو توصيات ممكن تخفف من أعباءهم».