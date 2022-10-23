عضو تنسيقية الأحزاب: المؤتمر الاقتصادي خطوة في طريق الإصلاح

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المؤتمر الاقتصادي يعد خارطة طريق لحل المشكلات الاقتصادية، كما أنه خطوة جيدة في طريق الإصلاح والتقدم.

الرئيس قدم شرحا دقيقا للمشكلات الاقتصادية

وأضاف مصطفى، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم شرحا دقيقا للمواطنين بشأن المشكلات الاقتصادية والوضع الراهن الذي تمر به البلاد، موضحا أن الهدف من المؤتمر، مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وإجراء حوار هادف بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار.

المؤتمر الاقتصادي يجمع السلطة التنفيذية والتشريعية والمستثمرين

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤتمر يجمع السلطة التنفيذية والتشريعية والمستثمرين وأصحاب الرؤى الاقتصادية والخبراء لمناقشة المشكلات التي تواجه الاقتصاد والمستثمرين، مؤكدا أن الاستثمار لا يحتاج لقوانين وقرارات فقط، وإنما يتطلب بينة تحتية وتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.