ضبط 100 لقاح للالتهاب الكبدي غير مصرح بتداوله في حملة طبية بسوهاج

ضبطت لجنة من العلاج الحر، بمحافظة سوهاج، أكثر من 100 لقاح فيروس B الكبدي المستورد والمخصص للبالغين داخل أحد مراكز الحضانات الخاصة بمدينة جرجا وهو غير مصرح تداوله داخل هذه المنشآت والذي يعتبر مخالفا لقانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك في إطار متابعة لجنة العلاج الحر بمحافظة سوهاج للمنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن السوهاجي وفقاً للمعايير والضوابط التي تقرها وزارة الصحة.

تحرير محضر بالضبطية

وعقب ضبط اللقاحات قام فريق التفتيش التابع لوزارة الصحة ومكون من الدكتور محمد سيد الهيثم ودكتورة هبة محمد عبد الهادي والدكتور محمد عبد الغني السيد، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحاضر للمنشأة وتسليمها بقسم شرطة جرجا.

استمرار حملات الصحة

من جانبه، أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، استمرار مجهودات إدارة العلاج الحر في ضبط منتحلي الصفة وكذلك المنشآت الطبية غير المرخصة والمخالفة في إطار المحافظة على سلامة المواطن إذ تم أكثر من ضبط 6 منشآت غير مرخصة خلال الشهر الماضي.