وكيل «الشيوخ»: حديث السيسي بالمؤتمر الاقتصادي اعتمد على المكاشفة والمصارحة

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 هي خارطة طريق للمستقبل، وتوضيح للاستراتيجية الوطنية للإصلاح التي اعتمدتها الدولة المصرية، لمواجهه التحديات التي عاني منها الوطن لعقود من الزمن.

وأضاف وكيل الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس اعتمد في حديثه على المكاشفة والمصارحة أمام أبناء وطنه، موضحًا أن الإنجازات التي تحققت حُفرت في سجلات التاريخ وفاقت الخيال، وأن ما تحقق من رؤية الرئيس للإصلاح كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل الصعاب، وبرهنت على معدن الشعب المصري الأصيل الذي تحمل تكلفه الإصلاح الاقتصادي، وساهم في دفع عجلة التنمية.

7 تريليونات جنيه لتحقيق التنمية في مصر

وأوضح «أبو شقة»، أن الأرقام التي ذكرها للرئيس في حديثه كشفت عن حقيقة الإنجاز الذي تحقق، الذي هو بحق إعادة بناء من جديد للدولة المصرية وأن مبلغ 7 تريليونات جنيه تم إنفاقها لتحقيق التنمية في مصر، وإنشاء 40 مدينة جديدة، والتي أضافت 10 تريليونات جنيه لأصول الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية خلال 7 سنوات عملت بحجم طاقة عمل 25 ألف ساعه عمل في 84 شهرًا، وجميعها أرقام تترجم حجم الإنجاز، وتكشف مستقبل مصر بقيادتها الرشيدة والحكيمة.

وشدد أن الرهان الحقيقي الذي سيعبر بالوطن إلى بر الأمان هو وعي المصريين في مجابهة التحديات، خاصة أن مصر بفضل الفكر الواعي للقيادة السياسية ما زالت تستطيع مواجهة التحديات الكبرى في وقت عجزت فيه كبرى الدول في العالم وغرقت في أزمات كبيرة.