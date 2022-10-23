«البورصة المصرية»: دعوة السيسي للمؤتمر الاقتصادي جاءت في توقيت مناسب

قال الدكتور هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، له توجه صريح نحو اقتصاد أكثر تنافسية، وجاء في التوقيت المناسب.

وأضاف «السيد»، خلال لقاء له في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، على شاشة «الحياة»، أن سبب حرصه على حضوره للمؤتمر الاقتصادي، أنه يسعى إلى تعزيز آليات البورصة المصرية، وسوق المال في الاقتصاد المصري، موضحا أن الدولة مؤخرا تولي اهتماما كبيرا بسوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن سوق الأوراق المالية تأثر بشكل كبير بالأزمات الأخيرة مثل فيرس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

حجم السيولة في الدولة ضعيف في الفترة الأخيرة

وأوضح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن البورصة تعتمد على ثلاث مؤشرات أساسية في قياس قوة السوق المالي منها حجم التداول، الذي يعني أن حجم السيولة في الدولة ضعيف في الفترة الأخيرة مقارنة بالأسواق العالمية، مثل السيولة في دولة السعودية، حيث إن متوسط التداول فيها نحو ما يقرب من 15 مليار ريال سعودي.

عدد الشركات المقيدة كان ضعيفا في الفترة الأخيرة

وأشار إلى أن عدد الشركات المقيدة كان ضعيفا في الفترة الأخيرة نحو ما يقرب من 220 شركة مقيدة، موضحًا أن أهم المؤشرات التي يعتمد عليها السوق المالي هي «الأكواد النشطة»، والتي كانت تصل إلى 860 ألف كود نشط في الفترة خلال عام 2000 وحتى عام 2008، بينما عدد الأكواد الآن يصل نحو ما يقرب من 5 آلاف كود.