أخبار البورصة المصرية.. استمرار الارتفاعات ومكاسب سوقية 6.5 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 1% عند مستوى 10148.4 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.44%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2196.25 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3147.33 نقطة بارتفاع نسبته 0.69%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.2%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1.2%، ليغلق عند 1928.54 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 537.6 مليون سهم، وتنفيذ 49.075 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 203 سهمًا، إذ ارتفع 80 سهم، وانخفض 45 فقط، واستقر 78.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 703.496 مليار جنيه، بمكاسب نحو 6.5 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستعيد مقاومة 10000 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الإغلاق على ارتفاع بفضل استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية وأيضًا استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة.

استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 10200 نقطة

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة، يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية، وفي حالة عدم الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة، قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الثاني وهو 9900 نقطة.

مؤشر EGX70 يستعيد مستوى مقاومة 2160 نقطة

وتابع عيد فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أنه نجح أيضا في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر السبعيني وهو 2200 نقطة.

ويتوقع «عيد»، أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء الإيجابي يتجه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، وبالاستقرار أعلاه يستهدف اختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 2260 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.