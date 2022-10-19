«المركزي»: 1.55% تراجعا في مؤشرات البورصة الأمريكية خلال أسبوع

تراجعت الأسهم الأمريكية بنسبة 1.55% خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر الجاري، متأثرة بخسائر تداولات بداية الأسبوع.

ووفقا للنشرة الأسبوعية الخاصة بأداء الأسواق العالمية الصادرة عن البنك المركزي، فأنَّ خسائر البورصة الأمريكية جاءت على خلفية تصريحات المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت مواصلته تشديد السياسة النقدية.

توقعات بتباطؤ النمو العالمي تدمي بورصة نيويورك

وتابع «المركزي» في نشرته، أنَّ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي وتحذيرات بنك إنجلترا من وقف دعم الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك والمنتجين في الولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع، أثرا بالسلب على أداء الأسهم الأمريكية.

وحققت أسهم بورصة نيويورك، تعافيا ملحوظا خلال تداولات يوم الخميس، لترتفع بنحو 2.6% بعد موجة بيع مكثفة في بداية الجلسة، مدفوعة بارتفاع قوي لقراءات التضخم بالولايات المتحدة، والتي أدت لتزايد التكهنات برفع قوي لـ سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع الشهر المقبل.

وأنهت الأسهم تداولاتها خلال الفترة من 7 لـ 14 أكتوبر الجاري على تراجع بضغوط من ظهور قراءة توقعات التضخم لجامعة ميتشيجان.

وتابع المركزي في نشرته الأسبوعية، أنَّ مؤشر ستاندرد اند بورز S&P 500 هبط بنسبة 1.55%، فاقداً بذلك مكاسب الأسبوع الماضي ليقود قطاعي الألعاب ومعدات أشباه الموصلات موجة الخسائر بنسبتي 12.96و11.63% على الترتيب.

هبوط «ناسداك» بنسبة 3.11%

كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.11%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يوليو 2020، مقابل صعود مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.15% بعد أن استقر عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020 خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وسجل المؤشر المسؤول عن قياس تقلبات السوق VIX، قراءات مرتفعة لأول مرة خلال 3 أسابيع ليصعد بمقدار 0.66 نقطة مستقرا عند 32.02 نقطة، التي تعد أعلى من متوسطه البالغ 25.80 نقطة منذ بداية 2022.