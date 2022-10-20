أخبار البورصة المصرية.. 2.3 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

شهدت تحركات مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس -آخر جلسات الأسبوع-، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.38% إلى مستوى 10194.77 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.48%، عند مستوى 2217.29 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.45%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.45%، إلى مستوى 3168.56 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.16% عند مستوى 1944.11 نقطة.

369 مليون جنيه قيم التداولات

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 369 مليون جنيه، من خلال التداول على 200.7 مليون سهم عبر تنفيذ 8.715 صفقة، فيما جرى التداول على 161 أسهم، ارتفع منها 44 سهمًا، فيما انخفض 15 واستقر 102 دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي

وصلت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة، إلى نحو 2.3 مليار جنيه، مسجلة في الوقت الحالي 708.785 مليار جنيه.

نشاط الأسهم القيادية

قال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المكاسب التي حققتها البورصة في بداية التداولات، جاءت بدعم من نشاط الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن استقرار مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 عند أعلى مستوى الدعم للرئيسي وهو 10 آلاف نقطة، يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة.