وكيل «ثقافة الشيوخ»: السيسي اعتمد خطة إنقاذ الوطن للوصول لبر الأمان

أشاد النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنه السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بحديث الرئيس السيسي اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، موضحًا أن الحديث كشف عن حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية منذ عقود من الزمن، وخطة الإنقاذ التي اعتمدها الرئيس لبناء دولة مصرية عصرية حديثة.

الدابي: العالم كله ينظر للمصريين بإعجاب بفضل عزيمتهم

وأضاف «الدابي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حجم الإنجازات التي تمت خلال السبع سنوات الماضية لم تحدث في التاريخ المصري الحديث، وأن جهود القيادة السياسية في تحمل الصعاب لمواجهة التحديات، كانت هي الركيزة الأساسية للوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان، موضحًا أن العالم كله ينظر للمصريين بإعجاب بفضل عزيمتهم وإخلاصهم من أجل وطنهم.

وشدد البرلماني، على أن تكلفة البناء والنجاح باهظة، وأن المصريين قطعوا شوطًا كبيرًا في بناء وطنهم، وبات لِزامًا علينا الالتفاف الوطني حول القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة لاستكمال مسيرة البناء.