سعد رمضان يبدأ حفله بمهرجان الموسيقى العربية على نغمات «البيت اللبناني»

صعد الفنان اللبناني سعد رمضان لمسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ31 في الليلة الرابعة على نغمات أغنية «البيت اللبناني».

سعد رمضان يشدو بأغنيات مميزة

ويشدو سعد رمضان في الحفل تحت قيادة المايسترو المصري جورج قلته، ومن المقرر أن يقدم رمضان في الحفل 8 أغنيات، وهي: «البيت اللبناني، وعالعين، وعندك بحرسة، وأمي نامت علي بكير، ويا حبيبتي يا مصر، وأحلف بسماها، والحب الأسطوري، وشو محسودين».

نادية مصطفى تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية

وقدمت الفنانة نادية مصطفى، حفلا غنائيا بالأمس على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقي العربية في دار الأوبرا المصرية، إذ بدأت حفلتها بأغنية «لولا الملامة» للفنانة الراحلة وردة، وأغنيات «حلم، ويا ساعة بالوقت اجري»، و«سنة واحدة»، وغنت للشاعر عبدالرحمن الأبنودي أغنية «اتفضل قولها أنت».

هاني شاكر يطرب جمهور الموسيقى العربية

كما أحيا الفنان هاني شاكر حفلا بالأمس، بدأه بأغنية يا أغلى اسم في الوجود، وسبق فقرته الغنائية، فقرة أخرى ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية للفنانة نادية مصطفى قدمت خلالها عددا من أغانيها المميزة من بينها سلامات.