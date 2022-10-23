هاني شاكر: «متتصوروش فرحتي لما شفت قناة الحياة تريند»

أشاد الفنان هاني شاكر، بجدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، والتنوع الكبير الذي تشهده الدورة الحالية، والذي تنقله شبكة تلفزيون الحياة حصريا، معربا عن سعادته بتصدر القناة لـ«التريند» في مصر.

رأيه في جدول المهرجان

وأكد هاني شاكر في حواره مع الإعلامية أميرة العادلي عبر قناة الحياة، أن المهرجان يقدم باقة مختلفة ومميزة من المطربين كل عام، وعلى مدار الدورات المتتابعة للمهرجان غنى نجوم مصر والوطن العربي في فعالياته، مضيفا: «المهرجان كل سنة بيقدم كوكبة رائعة من الفنانين، مجموعة فيها كل الألوان الغنائية وكل المطربين والمطربات من مصر والوطن العربي، فاللي مش هنشوفه السنة دي هنشوفه السنة الجاية أكيد».

شكر وزيرة الثقافة

وأعرب عن شكره لدار الأوبرا المصرية ولوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، قائلًا: «أنا شفت كوكبة من النجوم بقالي سنين مشوفتهاش في مهرجان موسيقي، لذلك كل الشكر لمهرجان الموسيقى في دورته الحالية، وبتمنى يبقى عندنا أكتر من 10 مهرجانات موسيقية سنويًا عشان نواجه الفن الهابط، لأن مصر تستحق وتقدر إنها تعمل أكتر من مهرجان في كل محافظة».

وتابع: «لازم نقدم الفن الجيد اللي يطرد الفن الردئ، ومتتصوروش فرحتي الكبيرة لما شوفت قناة الحياة تريند وحفلتي في القلعة كانت رقم واحد، ده أسعدني جدًا والله، الناس فعلًا حابه الفن الجيد وحابة تشوف حاجة حلوة، لذلك كل الشكر لقناة الحياة إنها بتدعم هذا الفن الجميل».

وبسؤاله عن الطقوس والعادات التي يحرص عليها قبل صعود المسرح ومواجهة الجمهور، قال هاني شاكر: «قبل ما أطلع المسرح لازم أشرب كوباية مية سخنة بسكر، لأنها حلوة للأحبال الصوتية، حتى وأنا بغني في الاستوديو لازم أشربها، لكن الينسون مبيعملش حاجة معايا».

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار علي إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وتصدرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في مصر، بعد نقل فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، مع إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين.

ومن المُقرر أن تستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية حتى يوم الخميس 3 نوفمبر المقبل.

وتضم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية هي مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، والبحرين.

ويشارك نخبة من نجوم الفن في فعاليات المهرجان، بينهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.