هاني شاكر يقدم نانسي جمال بمهرجان الموسيقى العربية: «جايبة ميكروفونك معاك»

قدم النجم الكبير هاني شاكر خلال حفله المقام الآن ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية على خشبة مسرح النافورة موهبة جديدة تدعى نانسي جمال وقدمها للجمهور لمشاركته الغناء.

هاني شاكر يمازح نانسي جمال

وقدم الثنائي هاني شاكر ونانسي جمال سويا أغنية «لما الصبر راح منه» كلمات مجدي نجيب وألحان منير مراد ، ومازح شاكر المطربة نانسي جمال خلال صعودها بسبب طول قامتها قائلا لها «جبتي ميكرفونك معاكي» في إشارة لعدم قدرته إعطائها ميكرفونه بسبب طولها.

هاني شاكر في مهرجان الموسيقي العربية

يذكر أنه من المقرر أن يكمل الفنان هاني شاكر الحفل بتقديم عدد من أغانيها الشهيرة ومنها لسه بتسألي وعلى الضحكاية وأنا قلبي ليك وأنت السبب وغيرهم من أغانيه المميزة.

وكانت هاني شاكر بدأ حفله الغنائي اليوم بأغنية يا أغلي اسم فى الوجود ، وسبق فقرته الغنائية، فقرة أخرى ضمن حفلات مهرجان الموسيقي العربية للفنانة نادية مصطفي قدمت خلالها عددا من أغانيها المميزة من بينها سلامات.