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خبيرة اقتصادية: البنك الدولي خفض توقعه للنمو العالمي إلى 2.9% خلال 2022

كتب:

محمد أيمن سالم
10:00 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
الدكتورة سارة النشار

الدكتورة سارة النشار

قالت الدكتورة سارة النشار، الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي في القاهرة، إن الاقتصاد المصري حاليا يشهد عدة أزمات، بالإضافة لبعض التحديات المحلية الموجودة منذ زمن، وجميعها أثرت على مكتسبات تثبيت الاقتصاد الكلي والإصلاح الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، ولا بد من التأكيد على أهمية سياسات الاقتصاد الكلي السليمة من خلال السياسة المالية والنقدية.

 تفاقم الاختناقات في سلاسل الإمداد

وأوضحت «النشار» خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لتراجع كبير في المستوى الاقتصادي العالمي وتفاقم الاختناقات بسلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، والتشديد على السياسيات النقدية في الدول النامية، لافتة إلى أن البنك الدولي خفض توقعه بالنمو في العام الجاري إلى 2.9% من 4.1% سابقا، مقارنة بـ5.7% للعام الماضي.

الأوضاع العالمية

وأشارت الدكتورة سارة النشار إلى أن الأوضاع العالمية أثرت على الاقتصاد المصري، وهناك إصلاحات منسقة تجرى على الاقتصاد الكلي وإجراءات هيكلية أدت لتجاوز مصر الأزمات بناتج محلي معقول وقدر لا بأس به من الاحتياطي الأجنبي، موضحة أن بعض المؤشرات تشير إلى وجود ضغوط على الحسابات البنكية الخارجية لدى مصر.

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