سعد رمضان: أحمل كل الخير والحب من بيروت لأم الدنيا

أعرب الفنان اللبناني سعد رمضان عن سعادته البالغة لإحياء حفل بمهرجان الموسيقى العربية للمرة السادسة على التوالي بمسرح النافورة في دار الأوبرا.

سعد رمضان يوجه رسالة للجمهور

وقال سعد عقب صعوده على المسرح: «أحمل رسالة حب وخير من ست الدنيا بيروت لأم الدنيا مصر، وأتمنى يكون حفل اليوم ممتمعا».

ويشدو سعد رمضان في الحفل تحت قيادة المايسترو المصري جورج قلته، ومن المقرر أن يقدم 8 أغنيات، وهي: «البيت اللبناني، وعالعين، وعندك بحرسة، وأمي نامت ع بكير، وياحبيبتي يامصر، وأحلف بسماها، والحب الأسطوري، وشو محسودين».

حفل راغب علامة حصريا على شاشة قناة الحياة

ويحيي الفنان راغب علامة، حفلا بعد قليل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، المقام بمسرح النافورة في دار الأوبرا، ومن المتوقع أن تنقل قناة الحياة الحفل حصريا.